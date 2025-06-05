Индзаги - о контракте с Аль-Хиляль: Я очень счастлив начать этот новый этап
Индзаги поделился своими эмоциями
Al Hilal
Новый главный тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги высказался о
"Я очень счастлив начать этот новый этап. Всегда хотел попробовать силы за пределами Италии, и "Аль-Хиляль" — идеальная возможность. Я знаком с арабским футболом и часто следил за клубом, особенно из-за Сергея Милинковича-Савича, которого хорошо знаю со времен "Лацио". Его присутствие станет большим преимуществом — он топ-игрок и замечательный человек.
Здесь много качественных команд, футбол быстро прогрессирует. Иностранные игроки и тренеры подняли общий уровень. "Аль-Хиляль" имеет миллионы фанатов, полный стадион — это всегда большая энергия.
Мы стремимся побеждать во всем — завоевывать титулы, внедрять мои идеи, делать игру командной и содержательной. Взволнован тем, как меня провели в "Интере", но пришло время новых вызовов. Особенно волнует участие в Клубном чемпионате мира — нужно быстро познакомиться с командой и начать работу", — сказал специалист.
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