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С первых минут. Полузащитник Колоса дебютирует за национальную сборную

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С первых минут. Полузащитник Колоса дебютирует за национальную сборную

Фото: ФК Колос

Новина українською

Полузащитник "Колоса" дебютирует за национальную сборную.

Ника Гагнидзе выходит в стартовом составе сборной Грузии в матче против Фарерских островов.

Заметим, что 24-летний полузащитник «Колоса» провёл 12 поединков в сборной Грузии U21.

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В сезоне 2024/25 Гагнидзе сыграл 23 матча за "Колос", в которых забил два гола и отдал 2 голевые передачи.

Грузия сыграет контрольный матч против Фарерских Островов. Поединок начнётся в 19:00 по киевскому времени.

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Грузия Колос (Ковалевка) Ника Гагнидзе
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Источник:
Georgian Footy
Опубликовал: Владислав Прийменко
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