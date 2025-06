С первых минут. Полузащитник Колоса дебютирует за национальную сборную

Полузащитник "Колоса" дебютирует за национальную сборную.

Ника Гагнидзе выходит в стартовом составе сборной Грузии в матче против Фарерских островов.

????????????????Here’s the Georgia squad facing the Faroe Islands!✅



Pretty much an expected setup, reverting back to a formation with 5 defenders.



A starting debut for Gagnidze (Kolos ????????) and Guliashvili (Sarajevo ????????) pic.twitter.com/cAz0MpqhmC