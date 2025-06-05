С первых минут. Полузащитник Колоса дебютирует за национальную сборную

Полузащитник "Колоса" дебютирует за национальную сборную.

Ника Гагнидзе выходит в стартовом составе сборной Грузии в матче против Фарерских островов.

????????????????Here’s the Georgia squad facing the Faroe Islands!✅



Pretty much an expected setup, reverting back to a formation with 5 defenders.



A starting debut for Gagnidze (Kolos ????????) and Guliashvili (Sarajevo ????????) pic.twitter.com/cAz0MpqhmC — Georgian Footy (@GeorgianFooty) June 5, 2025

Заметим, что 24-летний полузащитник «Колоса» провёл 12 поединков в сборной Грузии U21.

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В сезоне 2024/25 Гагнидзе сыграл 23 матча за "Колос", в которых забил два гола и отдал 2 голевые передачи.

Грузия сыграет контрольный матч против Фарерских Островов. Поединок начнётся в 19:00 по киевскому времени.