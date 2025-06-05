Роналду возвращается в топ-футбол? Криш забил за Португалию, а теперь еще и может сыграть на клубном ЧМ

Хейтеры португальца уже давно шутят о том, насколько неудачно выступает Роналду за сборную последние несколько лет, что особенно касается решающих поединков. Однако вчера Криш наконец сумел отстоять свое имя и отметиться победным голом в ворота Германии во время полуфинального матча Лиги Наций. Хотя этот гол и был забит в пустые ворота после прострела партнера, но после этого ветеран снова оказался на слуху в футбольном сообществе. Этот факт в очередной раз доказал, что хоть Роналду уже не может стабильно держать высокий уровень из-за возраста, но до сих пор является важной фигурой для спорта в медийном плане.

Новый вызов для Роналду. Какие варианты?

Именно по этой причине одна из главных трансферных новостей этого лета связана именно с будущим Криштиану Роналду. Первые слухи о его возможном уходе из "Аль-Насра" появились около месяца назад. Но тогда они не имели никаких публичных оснований, кроме очевидного факта - контракт португальца действует до июня и до сих пор не продлен. А вот 27 мая Криш вызвал настоящий резонанс своим заявлением, опубликовав неоднозначный пост в соцсетях:

"Эта глава закончена. История? Она до сих пор пишется. Благодарен за все".

Согласитесь, это выглядит как намек, на основе которого можно строить разнообразные теории. Но в клубе призвали не спешить с выводами.

Криштиану выставил эту публикацию после того, как его команда потеряла шансы на участие в азиатской Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако в "Аль-Насри" до сих пор уверены в продлении контракта и продолжают надеяться на успешные переговоры.

После опубликованного заявления, естественно, в игру вступили инсайдеры. Медиа в один ряд начали выстраивать собственные теории относительно будущего ухода игрока. Долгое время никто из крупных и авторитетных СМИ или журналистов не утверждал, что вопрос уже решен.

Однако 29 мая "Marca" сообщила, что клуб готов объявить об уходе игрока на специальной пресс-конференции. Такой инсайд известного издания, конечно же, требовал реакции какой-то из сторон, поэтому потушить этот пожар попытался спортивный директор "Аль-Насра" Фернандо Йерро, который, кстати, был капитаном мадридского Реала во время своей игровой карьеры:

"Криш сейчас со своей сборной, у него несколько выходных и контракт до 30 июня. Мы продолжаем переговоры и, надеемся, что дойдем до того, чтобы все стороны понимали друг друга. Мы хотим, чтобы он остался. Сила, которую прилагает вся страна, чтобы сохранить его, будет важна для него".

Но эти слова были вполне прогнозируемы и очевидны, самым главным моментом пресс-конференции стал прозрачный намек Йерро. Он отметил, что история Роналду - "государственный проект" руководства Саудовской Аравии, ведь именно после его подписания страна открыла двери для других звезд европейского футбола, да и спорта в целом. Все мы и так понимали, что переход португальца имеет не только спортивную, но и репутационную задачу, поэтому для "Аль-Насра" на государственном уровне важно продолжить сотрудничество с легендой.

Следующий сюжетный поворот произошел 24 мая, когда в игру неожиданно вступил президент ФИФА Джанни Инфантино, который намекнул, что Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира. А переход в другую команду может состояться в формате краткосрочной аренды. Очевидно, для ФИФА воплотить этот сценарий было бы идеально, чтобы существенно повысить интерес к турниру, обновленный формат которого неоднозначно восприняли фанаты.

Ну и главной вишенкой на этом торте теорий и инсайдов стала информация журналиста Бен Джейкобса. По его словам, влиятельные люди в Саудовской Аравии заинтересованы в том, чтобы Роналду подписал контракт с "Аль-Хилялем" - самым статусным клубом страны, доминирующим в последние годы и являющимся принципиальным соперником действующей команды португальца. Но главное - будущим участником клубного ЧМ.

Подтвердил подобный расклад и журналист "CBS Sports" Джеймс Бендж. Он заявил, что саудовцы не хотят видеть игру Роналду за клуб из другой страны, поэтому вариант подписания нового контракта с "Аль-Насром", но при этом летней аренды в "Аль-Хиляль", очень реалистичен.

На бумаге все выглядит логично и очень четко спланировано, особенно, если посмотреть на эту партию со стороны шейхов, но сам Криштиану пока что никак не комментировал эти новости перед тем как отправиться в стан сборной Португалии.

Хочет ли Роналду попрощаться с "Аль-Насром"?

Самый очевидный ответ на этот вопрос - да. И главная причина может крыться в спортивных результатах и неудовлетворенных амбициях звездного нападающего - с "Аль-Насром" португалец не взял ни одного трофея, если не считать далеко не самый престижный Кубок арабских чемпионов.

Да, коллектив борется за высокие места и иногда доходит до решающих стадий соревнований (весной вылетели в полуфинале азиатской ЛЧ), но этого явно недостаточно. Особенно для такого максималиста, как Криш, что, возможно, негативным образом сказывается на его мотивации. Второй момент - финансовый. Он не так интересен для нас, но также может сыграть важную роль. Местные медиа сообщали, что при подписании нового контракта Роналду предлагают вдвое уменьшить зарплату в обмен на пятипроцентную долю в клубе и преимущества при инвестициях в страну. Этот факт якобы тоже смущает португальца, поэтому контракт все еще не продлен.

А есть ли другие варианты?

Конечно, учитывая статус и медийность игрока существует достаточно клубов, готовых перехватить игрока. Тот же "Аль-Хиляль" может рассмотреть не только временную аренду, но и полноценный контракт. Также есть интерес от мексиканского "Монтеррея", за который выступает Серхио Рамос. По данным "beIN Sport", пока в Мексике рассматривают только краткосрочный договор на время клубного ЧМ, однако возможны и дальнейшие обсуждения.

Несколько британских таблоидов сообщили об интересе со стороны "Челси". Но этот сценарий совсем маловероятен, ведь в Лондоне игрок точно не получит столько игрового времени и влияния, как хотел бы иметь. Ну и финансовые аппетиты Криша значительно выросли после нескольких лет в Саудовской Аравии - в Европе никто не сможет поддерживать их на том же уровне.

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Ну и последний вариант, который является больше драматическим и романтическим, а не реальным - возвращение в родной "Спортинг". Почему не реальным? Ведь такой переход означал бы решение о завершении карьеры в ближайшее время, а сам Роналду, видимо, еще не готов к этому. Поэтому, если разобрать все возможные и невозможные варианты развития событий, то мы ставим на продолжение истории в Саудовской Аравии.