ТМ. Грузия - Фарерские острова 1:0. Минимальная, но уверенная победа хозяев
Результат матча
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В товарищеском матче сборная Грузии одержала победу над национальной командой Фарерских островов (1:0).
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Счет был открыт на 9-й минуте поединка. Автором забитого мяча является Лочошвили. Больше ни одной из команд не удалось реализовать свой момент.
Добавим, что сегодня, 5 июня, опытный вратарь Георгий Лория провел свой последний матч за сборную Грузии. 39-летний голкипер дебютировал в 2008 году и провел 79 матчей за национальную команду. А полузащитник "Колоса" Ника Гагнидзе дебютировал, футболист вышел в стартовом составе команды.
ТМ. Грузия - Фарерские острова - 1:0
Гол: Лочошвили 9'
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