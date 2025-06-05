Фрик-матч с русским судьей. Беларусь на огороде обыграла Казахстан
C каким счетом?
фото з відкритих джерел
5 июня в рамках товарищеского матча сборная Беларуси в Борисове принимала Казахстан.
Так как матч не входил в рейтинг УЕФА, матч проходил в Борисове и собрал 4 тысячи зрителей при вместимости стадиона 13 тысяч, а судил игру россиянин Карасев.
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Матч не начался вовремя из-за ливня, но все-таки состоялся.
Белорусы, больше привыкшие к огородным условиям, обыграли казахов со счетом 4:1.
Хорошо, что в Борисов, да и просто в Беларусь, кроме казахов и россиян, еще долгое время никто играть в футбол не приедет.
Беларусь – Казахстан 4:1
Голы: Громыко (25), Бочаров (31), Мельниченко (50), Шикавка (85) – Кенжебек (74)
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