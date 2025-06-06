Испания перестреляла Францию, исторический день для Узбекистана и Иордании и новый тренер для ЛНЗ. Главные новости за 5 июня

Вчера прошел второй полуфинальный матч Лиги Наций, в котором встречались сборные Испании и Франции. Ранее в противостоянии между Португалией и Германией команда Криштиану Роналду одержала победу и путевку в финал, здесь же определялся второй финалист.

Практически весь матч Испания лидировала в счете, особенно в первом тайме они разгромили своего соперника. Франция только во втором тайме начала активно отвечать, но так и не догнала своего соперника по голам. Поэтому 5:4 в пользу подопечных де ла Фуэнте. Испания сыграет в финале с Португалией, а Франция противостоит Германии в матче за третье место.

"ЛНЗ" официально объявил о назначении Виталия Пономарева на должность главного тренера команды. Ранее СМИ писали о том, что срок соглашения будет рассчитан на два года. Накануне Пономарев покинул "Рух", в структуре которого работал с 2020 года. Напомним, в мае "ЛНЗ" объявил об отставке Романа Григорчука.

"Полесье" планирует проводить номинально домашние матчи еврокубков в словацком Кошице. Об этом пишет журналист Петр Слонка в своем Telegram-канале. Житомирская команда начнет свои выступления со 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Чтобы попасть в основной этап, им необходимо пройти трех соперников. Жеребьевка второго квалификационного раунда состоится 18 июня, а первые матчи запланированы на 24 и 31 июля.

Спортивный директор "Черноморца" Александр Бабич покинет одесский клуб. Как сообщает "ТаТоТаке", стороны не будут продлевать контракт, который рассчитан до 30 июня. Отмечается, что Бабич планирует продолжить тренерскую карьеру. Напомним, что 46-летний специалист занимал должность спортивного директора одесситов в течение последних двух месяцев после того, как покинул пост тренера команды.

Сборная Узбекистана по футболу достигла исторического рубежа, впервые в своей истории обеспечив себе место на Чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Это стало возможным благодаря ничейному результату (0:0) в гостевом матче против сборной ОАЭ в 9-м туре третьего раунда азиатского отбора. После 9 из 10 сыгранных матчей команда Узбекистана набрала 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице, что дает прямую путевку на ЧМ.

Сборная Иордании впервые в своей истории обеспечила себе путевку на Чемпионат мира по футболу. Этот дебют на мировом первенстве стал возможен благодаря победе Южной Кореи над Ираком в 9-м туре третьего раунда азиатского отбора. Иордания имеет 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице — прямая путевка на ЧМ.