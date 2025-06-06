Легенда Милана покинул пост главного тренера хорватского клуба

Дженнаро Гаттузо больше не является главным тренером "Хайдука". Хорватский клуб на официальном сайте сообщил о том, что с итальянским специалистом было достигнуто взаимное соглашение о расторжении контракта. Гаттузо покидает клуб вместе со своими ассистентами – Луиджи Риччо, Роберто Перроне, Бруно Доминичи, Дино Тендерини и Марко Сангермани.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Бывший полузащитник "Милана" возглавил команду 12 июня 2024 года. Свой дебют на скамье "Хайдука" он отметил победой над "ГБ Торсгавн", а завершил работу победой над "Шибеником". Под руководством Гаттузо "Хайдук" завершили сезон на 3-м месте в чемпионате Хорватии, тогда как в Кубке Хорватии они остановились на стадии четвертьфинала.

Всего Гаттузо провел во главе команды 43 официальных матча, одержав 20 побед, 14 ничьих и 9 поражений.