Легенда Милана покинул пост главного тренера хорватского клуба
Проработал лишь сезон
Фото - hajduk.hr
Дженнаро Гаттузо больше не является главным тренером "Хайдука". Хорватский клуб на официальном сайте сообщил о том, что с итальянским специалистом было достигнуто взаимное соглашение о расторжении контракта. Гаттузо покидает клуб вместе со своими ассистентами – Луиджи Риччо, Роберто Перроне, Бруно Доминичи, Дино Тендерини и Марко Сангермани.
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Бывший полузащитник "Милана" возглавил команду 12 июня 2024 года. Свой дебют на скамье "Хайдука" он отметил победой над "ГБ Торсгавн", а завершил работу победой над "Шибеником". Под руководством Гаттузо "Хайдук" завершили сезон на 3-м месте в чемпионате Хорватии, тогда как в Кубке Хорватии они остановились на стадии четвертьфинала.
Всего Гаттузо провел во главе команды 43 официальных матча, одержав 20 побед, 14 ничьих и 9 поражений.
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