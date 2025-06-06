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ТМ. Косово - Армения 5:2. Головая феерия

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Драматический поединок

ТМ. Косово - Армения 5:2. Головая феерия

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 июня состоялся международный товарищеский матч, в котором встретились Косово и Армения.

Поединок начался с курьезного автогола на 8-й минуте: мяч в свои ворота отправил Саипи, выведя Армению вперед. Однако Косово быстро ответило, и на 23-й минуте Деллава сравнял счет. Радость болельщиков была недолгой, ведь всего через пять минут Сперцян снова вывел армянскую сборную вперед.

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Второй тайм стал удачным для Косово. На 61-й минуте Войвода реализовал пенальти. Далее забили Эмерлаху и Рахмани, установив окончательный счет 5:2.

Международный товарищеский матч
Косово - Армения - 5:2
Голы: Деллава 23', Войвода 61'(П), Эмерлаху 71', Рахмани 90', 90+3 - Саипи 8' (ГВВ), Сперцян 28'

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Армения Косово
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