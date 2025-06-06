ТМ. Косово - Армения 5:2. Головая феерия
Драматический поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
5 июня состоялся международный товарищеский матч, в котором встретились Косово и Армения.
Поединок начался с курьезного автогола на 8-й минуте: мяч в свои ворота отправил Саипи, выведя Армению вперед. Однако Косово быстро ответило, и на 23-й минуте Деллава сравнял счет. Радость болельщиков была недолгой, ведь всего через пять минут Сперцян снова вывел армянскую сборную вперед.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Второй тайм стал удачным для Косово. На 61-й минуте Войвода реализовал пенальти. Далее забили Эмерлаху и Рахмани, установив окончательный счет 5:2.
Международный товарищеский матч
Косово - Армения - 5:2
Голы: Деллава 23', Войвода 61'(П), Эмерлаху 71', Рахмани 90', 90+3 - Саипи 8' (ГВВ), Сперцян 28'
Популярное сейчас
- ПСЖ сделал первое предложение по Забарному
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Будущее Забарного и Лунина, риски для Ворсклы и новый клуб Индзаги. Главные новости за 3 июня
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей