Обладатель ЛЧ и чемпион Европы подписал контракт с бразильским грандом

Бразильский "Фламенго" усилил свой состав опытным итальянским полузащитником Жоржиньо.

33-летний футболист присоединился к клубу на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2028 года.

Добавим, что Жоржиньо с 2023 по 2025 год выступал за "Арсенал". За это время итальянец сыграл 79 матчей, забил 6 голов и отдал 14 ассистов.