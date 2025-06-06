Обладатель ЛЧ и чемпион Европы подписал контракт с бразильским грандом
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский "Фламенго" усилил свой состав опытным итальянским полузащитником Жоржиньо.
33-летний футболист присоединился к клубу на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2028 года.
Добавим, что Жоржиньо с 2023 по 2025 год выступал за "Арсенал". За это время итальянец сыграл 79 матчей, забил 6 голов и отдал 14 ассистов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Flamengo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ПСЖ сделал первое предложение по Забарному
- Президент Оболони: Шищенко попросил отпустить его в другой клуб
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Европейский закат Индзаги, клюшка Роналду в ЛН и новая глава карьеры Модрича. Главные новости за 4 июня
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000