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Обладатель ЛЧ и чемпион Европы подписал контракт с бразильским грандом

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Обладатель ЛЧ и чемпион Европы подписал контракт с бразильским грандом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский "Фламенго" усилил свой состав опытным итальянским полузащитником Жоржиньо.

33-летний футболист присоединился к клубу на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2028 года.

Добавим, что Жоржиньо с 2023 по 2025 год выступал за "Арсенал". За это время итальянец сыграл 79 матчей, забил 6 голов и отдал 14 ассистов.

Читайте такжеАрсенал продвигается в переговорах о подписании звездного форварда из Бундеслиги
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Жоржиньо Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Flamengo
Опубликовал: Екатерина Власова
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