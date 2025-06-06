Товарищеские матчи. Россия сыграла вничью с Нигерией, шведы уверенно обыграли венгров
Сегодня много товарищеских матчей
В пятницу, 6 июня, в Европе состоялось много товарищеских матчей.
Так, в Москве сборная России, которая вышвырнута из официальных матчей УЕФА и ФИФА, сыграла с Нигерией.
Россияне открыли счет в первом тайме (нигерийцы забили сами себе), но не смогли удержать победный счет – африканцы отыгрались после перерыва. Итог матча – 1:1.
В еще одном поединке Венгрия принимала Швецию и без особых шансов, как для товарняка, проиграла 0:2. Шведы забили оба гола после перерыва.
Россия – Нигерия 1:1
Голы: Аджаи (27, аг) – Арокодаре (61)
Венгрия – Швеция 0:2
Голы: Нюгрен (49), Аяри (65)
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