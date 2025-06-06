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Товарищеские матчи. Россия сыграла вничью с Нигерией, шведы уверенно обыграли венгров

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Сегодня много товарищеских матчей

Товарищеские матчи. Россия сыграла вничью с Нигерией, шведы уверенно обыграли венгров

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 6 июня, в Европе состоялось много товарищеских матчей.

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Так, в Москве сборная России, которая вышвырнута из официальных матчей УЕФА и ФИФА, сыграла с Нигерией.

Россияне открыли счет в первом тайме (нигерийцы забили сами себе), но не смогли удержать победный счет – африканцы отыгрались после перерыва. Итог матча – 1:1.

В еще одном поединке Венгрия принимала Швецию и без особых шансов, как для товарняка, проиграла 0:2. Шведы забили оба гола после перерыва.

Россия – Нигерия 1:1

Голы: Аджаи (27, аг) – Арокодаре (61)

Венгрия – Швеция 0:2

Голы: Нюгрен (49), Аяри (65)

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