ТМ. Польша одолела Молдову, Ирландия и Сенегал сыграли вничью, а Исландия победила Шотландию

6 июня состоялось несколько международных товарищеских матчей, которые позволили национальным сборным проверить свои силы и подготовиться к предстоящим официальным играм.

Ирландия - Сенегал - 1:1

Голы: Макатир 21' - Сарр 83'

Сборная Ирландии сыграла вничью с Сенегалом со счетом 1:1. Ирландцы первыми открыли счет на 21-й минуте благодаря голу Макатира. Однако сенегальцы сумели ответить во втором тайме - на 83-й минуте отличился Сарр, установив окончательный счет.

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Польша - Молдова - 2:0

Гол: Кэш 30', Слиш 88'

Сборная Польши одержала уверенную победу над Молдовой со счетом 2:0. Победный гол на 30-й минуте забил Кеш, а на 88-й минуте Слиш удвоил преимущество поляков. Этот матч показал, что "бело-красные" находятся в хорошей форме и готовы к дальнейшим вызовам.

Шотландия - Исландия - 1:3

Голы: Голы: Суттар 25' - Гудйонсен 8', Фергюсон 45' (ГВВ), Палссон 52'

Исландцы открыли счет уже на 8-й минуте усилиями Гудйонсена. Шотландия сумела сократить отставание благодаря голу Суттара на 25-й минуте. Однако, на 45-й минуте Фергюсон забил автогол, а на 52-й минуте Палссон установил окончательный счет, обеспечив Исландии убедительную победу.