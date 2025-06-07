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Мбаппе сказал, за кого будет голосовать за Золотой Мяч

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Выбрал товарища по сборной

Мбаппе сказал, за кого будет голосовать за Золотой Мяч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После яркого сезона главными претендентами на Золотой мяч являются Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Рафинья, Педри и другие.

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Нападающий мадридского "Реала" Киллиан Мбаппе без колебаний занимает позицию в дебатах по поводу награды лучшего игрока Мира:

"Мой голос за Золотой мяч будет за Дембеле, а не за Ламина".


Напомним, что после победы в финале Лиги чемпионов, Усман Дембеле увеличил свои шансы на получение награды и стал считаться одним из главных претендентов по мнению фанатов.

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Золотой мяч Усман Дембеле Килиан Мбаппе Ламин Ямаль
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Иван Коломиец
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