Мбаппе сказал, за кого будет голосовать за Золотой Мяч
Выбрал товарища по сборной
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После яркого сезона главными претендентами на Золотой мяч являются Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Рафинья, Педри и другие.
Нападающий мадридского "Реала" Киллиан Мбаппе без колебаний занимает позицию в дебатах по поводу награды лучшего игрока Мира:
"Мой голос за Золотой мяч будет за Дембеле, а не за Ламина".
Напомним, что после победы в финале Лиги чемпионов, Усман Дембеле увеличил свои шансы на получение награды и стал считаться одним из главных претендентов по мнению фанатов.
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Источник:Diario SPORT
Опубликовал: Иван Коломиец
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