Мбаппе сказал, за кого будет голосовать за Золотой Мяч

После яркого сезона главными претендентами на Золотой мяч являются Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Рафинья, Педри и другие.

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Нападающий мадридского "Реала" Киллиан Мбаппе без колебаний занимает позицию в дебатах по поводу награды лучшего игрока Мира:



"Мой голос за Золотой мяч будет за Дембеле, а не за Ламина".



Напомним, что после победы в финале Лиги чемпионов, Усман Дембеле увеличил свои шансы на получение награды и стал считаться одним из главных претендентов по мнению фанатов.