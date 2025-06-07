Тренер московского ЦСКА готов выкупить свой контракт ради перехода в АЕК
Россияне не намерены отпускать тренера без компенсации
Греческий АЕК предлагает сербскому специалисту Марко Николичу, возглавляющему московский ЦСКА контракт с заработной платой 2 миллиона евро за сезон.
Россияне не намерены отпускать 45-летнего тренера без компенсации в размере 600 тыс. евро. Сообщается, что Николич готов выкупить свой контрак у ЦСКА, чтобы присоединиться к грекам.
Ранее СМИ сообщали, что Николич достиг полной устной договоренности с руководством АЕКа о назначении на должность главного тренера команды. Греческий клуб предлагает сербскому специалисту трудовой договор, рассчитанный не менее чем на два года.
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