Тренер московского ЦСКА готов выкупить свой контракт ради перехода в АЕК

Греческий АЕК предлагает сербскому специалисту Марко Николичу, возглавляющему московский ЦСКА контракт с заработной платой 2 миллиона евро за сезон.

Россияне не намерены отпускать 45-летнего тренера без компенсации в размере 600 тыс. евро. Сообщается, что Николич готов выкупить свой контрак у ЦСКА, чтобы присоединиться к грекам.

Ранее СМИ сообщали, что Николич достиг полной устной договоренности с руководством АЕКа о назначении на должность главного тренера команды. Греческий клуб предлагает сербскому специалисту трудовой договор, рассчитанный не менее чем на два года.