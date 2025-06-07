  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Роналду о Месси: Конечно, у меня есть симпатия к Лео

Общие новости
Обновлено

Португалец вспомнил интересную историю с аргентинцем

Роналду о Месси: Конечно, у меня есть симпатия к Лео

Louis Vuitton/ Annie Liebovitz

Новина українською

Криштиану Роналду и Лионель Месси постепенно приближаются к окончанию своих карьер после невероятного пройденного пути.

Читайте такжеМесси и Роналду могут сыграть вместе за одну команду

Несмотря на постоянную конкуренцию между собой в течение достаточно значительного времени, оба футболиста всегда уважали друг друга. Португалец снова подтвердил это и вспомнил интересную историю с аргентинским нападающим:

"Конечно, у меня есть симпатия к Лео Месси, Мы вместе на "сцене" уже 15 лет.
Я помню, как переводил ему с английского языка на гала-вечере, потому что он плохо говорил по-английски. Он всегда хорошо ко мне относился и уважал меня".


Напомним, что с 2008-го и до 2018-го года ни один игрок, кроме Роналду и Месси, не выигрывал Золотой мяч. На двоих они заполучили награду 13 раз.

По теме
yellow-arrow
Роналду, вероятно, может не сыграть на клубном ЧМ
yellow-arrow
Тренер московского ЦСКА готов выкупить свой контракт ради перехода в АЕК
yellow-arrow
Мбаппе сказал, за кого будет голосовать за Золотой Мяч
Лионель Месси Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости