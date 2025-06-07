Роналду о Месси: Конечно, у меня есть симпатия к Лео

Криштиану Роналду и Лионель Месси постепенно приближаются к окончанию своих карьер после невероятного пройденного пути.

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Несмотря на постоянную конкуренцию между собой в течение достаточно значительного времени, оба футболиста всегда уважали друг друга. Португалец снова подтвердил это и вспомнил интересную историю с аргентинским нападающим:



"Конечно, у меня есть симпатия к Лео Месси, Мы вместе на "сцене" уже 15 лет.

Я помню, как переводил ему с английского языка на гала-вечере, потому что он плохо говорил по-английски. Он всегда хорошо ко мне относился и уважал меня".



Напомним, что с 2008-го и до 2018-го года ни один игрок, кроме Роналду и Месси, не выигрывал Золотой мяч. На двоих они заполучили награду 13 раз.