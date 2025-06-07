Роналду, вероятно, может не сыграть на клубном ЧМ
Португалец заявляет, что следует думать о перспективе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вскоре начнется клубный Чемпионат Мира, участие в котором примут команды с разных континентов. Так, действующая команда Криштиану "Аль-Наср" является одним из участников турнира.
Однако участие звездного нападающего остается под большим вопросом. Сам португалец заявляет:
"Почти принято решение, что я не поучаствую в клубном Чемпионате Мира по футболу, несмотря на многочисленные приглашения и предложения. Были переговоры, контакты… Но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".
Напомним, что ранее появилась информация о вероятном уходе игрока из команды.
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