Мбаппе – новый рекордсмен Франции по системе гол+пас

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отметился двумя результативными действиями в полуфинальном матче Лиги наций против Испании (4:5). Нападающий "Реала" установил абсолютный рекорд сборной Франции по результативным действиям, сообщает Stats Foot.

В активе Килиана 80 баллов по системе гол+пас (49+31). Он опередил легендарного Тьерри Анри, у которого 78 результативных действий (51+27). Отметим, что Мбаппе провел 89 матчей за сборную, Анри – 123.

В списке лучших бомбардиров сборной Франции Килиана опережает только Оливье Жиру (57).