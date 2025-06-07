Мбаппе – новый рекордсмен Франции по системе гол+пас
Впереди еще много встреч для обновления достижения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отметился двумя результативными действиями в полуфинальном матче Лиги наций против Испании (4:5). Нападающий "Реала" установил абсолютный рекорд сборной Франции по результативным действиям, сообщает Stats Foot.
В активе Килиана 80 баллов по системе гол+пас (49+31). Он опередил легендарного Тьерри Анри, у которого 78 результативных действий (51+27). Отметим, что Мбаппе провел 89 матчей за сборную, Анри – 123.
В списке лучших бомбардиров сборной Франции Килиана опережает только Оливье Жиру (57).
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