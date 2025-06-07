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Я уже не очень верю в индивидуальные награды, - Роналду о Золотом мяче

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Знает, что лежит в основе

Я уже не очень верю в индивидуальные награды, - Роналду о Золотом мяче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В преддверии финального матча Лиги Наций между сборными Португалии и Испании Криштиану Роналду поделился собственными мыслями по поводу обладателя Золотого мяча.

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Португалец сказал:

"Я уже не очень верю в индивидуальные награды, потому что знаю, что лежит в основе правды".


Напомним, что в последние годы после вручения награды очередному победителю уже не раз происходили многочисленные дискуссии по поводу несправедливости и необъективности в принятии окончательного решения о вручении титула.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Иван Коломиец
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