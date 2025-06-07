Ямаль стал лучшим бомбардиром национальных сборных в возрасте до 18-ти за последние 112 лет

17-летний вингер Ламин Ямаль помог сборной Испании обыграть Францию ​​(5:4) в полуфинале Лиги наций. Во втором тайме футболист "Барселоны" оформил дубль. Теперь на счету юного таланта 6 голов в 20 поединках за "фурию роху".

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Ламин стал первым за 112 лет европейцем, забившим не менее 6 голов за национальную команду до 18 лет. В 1913-м игрок Бельгии Фернан Нисот отличился семью мячами, сообщает Stats Foot.

Отметим, что Ямаль дебютировал за взрослую сборную Испании в сентябре 2023 года. Минувшим летом вингер выиграл с командой Евро-2024.