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КМ. Латвия – Азербайджан 0:0. Скучные нули

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КМ. Латвия – Азербайджан 0:0. Скучные нули

Фото - LFF

Новина українською

Состоялся контрольный матч между сборными Латвии и Азербайджана.

Латвия пропускала тур отбора к Чемпионату Мира 2026, поскольку играет в группе из пяти команд. Азербайджан – один из соперников в группе сборной Украины и матчи для команд ещё не начинались.

В первом тайме Латвия нанесла 7 ударов, один из которых пришёлся в створ. Но команды ушли на перерыв без голов.

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Во второй части матча доминировал Азербайджан. Пять ударов против двух Латвии и одно попадание в створ.

Команды разошлись мировой.

Контрольный матч. Рига

Латвия – Азербайджан 0:0

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Азербайджан Латвия Контрольный матч
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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