КМ. Дания - Северная Ирландия 2:1. Забивали только хозяева
Игра удалась
Фото: Herrelandsholdet
Сборные Дании и Северной Ирландии заполняют международную паузу контрольными матчами. В очной встрече датчане переиграли соперника со счетом 2:1 при игровом преимуществе.
Автогол Гейбьерга не помешал победе. Исаксен и Эриксен подстраховали своими забитыми мячами.
Контрольный матч
07.06.2025. Паркен, Копенгаген
Дания - Северная Ирландия 2:1
Голы: Исаксен 45+2, Эриксен 67 - Гейбьерг 6 (аг)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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