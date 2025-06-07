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КМ. Дания - Северная Ирландия 2:1. Забивали только хозяева

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Игра удалась

КМ. Дания - Северная Ирландия 2:1. Забивали только хозяева

Фото: Herrelandsholdet

Новина українською

Сборные Дании и Северной Ирландии заполняют международную паузу контрольными матчами. В очной встрече датчане переиграли соперника со счетом 2:1 при игровом преимуществе.

Автогол Гейбьерга не помешал победе. Исаксен и Эриксен подстраховали своими забитыми мячами.

Контрольный матч

07.06.2025. Паркен, Копенгаген

Дания - Северная Ирландия 2:1

Голы: Исаксен 45+2, Эриксен 67 - Гейбьерг 6 (аг)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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