Не отстают от мужчин. Женская Барселона оформила требл в сезоне

Женская "Барселона" оформила требл в сезоне.

Команда победила "Атлетико" в финале Кубка Испании со счётом 2:0 и выиграла трофей. Голами отметилась Пина на 25-й и 75-й минуте.

До этого "каталонцы" выиграли женский чемпионат, набрав 84 балла и забив 128 голов, пропустив 16.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В январе 2025 года женская "Барселона" обыграла "Реал" в матче за Суперкубок со счётом 5:0 и получила пятый по счёту трофей.

Каталонский клуб был близок и к победе в Женской Лиге Чемпионов, но они проиграли "Арсеналу" со счётом 0:1.