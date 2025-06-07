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КМ. Греция не замечает Словакию на своем поле

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Уверенная победа эллинов

КМ. Греция не замечает Словакию на своем поле

Фото: Федерація футболу Греції

Новина українською

Ондрей Дуда мог вывести гостей вперед еще на 12-й минуте, но не реализовал пенальти. Спустя считанные минуты сработало золотое правило футбола и "пиратский корабль" открыл счет. "Соколы" успели ответить еще до перерыва, но во втором тайме забивала только одна команда.

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Контрольный матч

Ираклион. Стадион "Панкритио"

Греция – Словакия 4:1

Голы: Константелиас, 16, Павлидис, 66, Дувикас, 88, Грнчар, 90+2 (аг) – Ганцко, 34

Нереализованный пенальти: Дуда, 12 (Словакия)

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Национальная сборная Словакии Национальная сборная Греции
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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