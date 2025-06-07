КМ. Греция не замечает Словакию на своем поле
Уверенная победа эллинов
Фото: Федерація футболу Греції
Ондрей Дуда мог вывести гостей вперед еще на 12-й минуте, но не реализовал пенальти. Спустя считанные минуты сработало золотое правило футбола и "пиратский корабль" открыл счет. "Соколы" успели ответить еще до перерыва, но во втором тайме забивала только одна команда.
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Контрольный матч
Ираклион. Стадион "Панкритио"
Греция – Словакия 4:1
Голы: Константелиас, 16, Павлидис, 66, Дувикас, 88, Грнчар, 90+2 (аг) – Ганцко, 34
Нереализованный пенальти: Дуда, 12 (Словакия)
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