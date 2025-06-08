Европейские сборные сильнее североамериканских. КМ США – Турция, Мексика – Швейцария

Вечером 7 июня свои матчи сыграли сборные США и Мексики.

Одни из хозяев Чемпионата Мира 2026 принимали сборную Турции. Америка в первую минуту поединка открыла счёт. Турция ещё в первом тайме сравняла, а позже отыгралась.

Тренера сделали замены, но результат остался неизменным.

КМ.Ист Хартфорд

США – Турция 1:2

Голы: МакГлин (1) – Гюлер (24), Актюркоглу (27)

Сборная Мексики играла против сборной Швейцарии. В отличие от верхнего матча, здесь вышли вперёд гости благодаря голу Эмболо. Хозяева отыгрались в начале второго тайма – забил Хименес.

Швейцария продолжала поражать ворота и забила два гола, на что Мексика ответила ещё одним. Точку поставил на 90-й минуте Ридер разгромным счётом.

КМ. Солт-Лейк-Сити

Мексика – Швейцария 2:4

Голы: Хименес (51), Сепулведа (75) – Эмболо (20), Амдуни (64), Ндойе (71), Ридер (90)