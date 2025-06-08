Рибери шутливо отреагировал на слова Роналду о Золотом мяче
Франк был основным претендентом в 2013-м году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее звезда сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу будущего обладателя Золотого мяча. По мнению португальца, получить статус лучшего игрока должен победитель Лиги чемпионов.
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Франк Рибери в своем инстаграмме шутливо отреагировал:
"И так, чтобы выиграть Золотой мяч, нужно победить в Лиге чемпионов?"
Напомним, что Франк в 2013-м году был основным претендентом на индивидуальный титул, победив в престижном еврокубковом турнире с мюнхенской "Баварией". Однако, несмотря на выдающуюся игру француза, Золотой мяч в том году забрал Криштиану Роналду.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Иван Коломиец
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