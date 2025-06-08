Рибери шутливо отреагировал на слова Роналду о Золотом мяче

Ранее звезда сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу будущего обладателя Золотого мяча. По мнению португальца, получить статус лучшего игрока должен победитель Лиги чемпионов.

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Франк Рибери в своем инстаграмме шутливо отреагировал:



"И так, чтобы выиграть Золотой мяч, нужно победить в Лиге чемпионов?"



Напомним, что Франк в 2013-м году был основным претендентом на индивидуальный титул, победив в престижном еврокубковом турнире с мюнхенской "Баварией". Однако, несмотря на выдающуюся игру француза, Золотой мяч в том году забрал Криштиану Роналду.