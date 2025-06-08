Новая Зеландия или Кот-д'Ивуар? Определился победитель второго матча на Canadian Shield - ВИДЕО
Дебютная встреча команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Ночью сборная Украины уступила Канаде со счетом 2:4. Этот матч проходил в рамках товарищеского турнира Canadian Shield.
Параллельно играли два других участника соревнования: Новая Зеландия и Кот-д’Ивуар. Победу праздновали первые со счётом 1:0.
Единственный гол во встрече забил представитель команды из второй лиги Австрии "Санкт-Пельтен" Элайджа Генри Джаст. Ассист ему отдал одноклубник Романа Яремчука в “Олимпиакосе” Марко Стаменич.
Команды впервые в истории встречались между собой.
Следующий матч Новая Зеландия проведет против Украины в ночь с 10 на 11 июня по центральноевропейскому времени (в 00:00 по Киеву). Кот-д’Ивуар начнет на 3,5 часа позже поединком против Канады – эти две команды сыграют финальную встречу турнира.
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