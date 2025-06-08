Сборная США под руководством Маурисио Почеттино установила антирекорд
Под руководством аргентинца сборная проиграла три матча подряд
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Национальная сборная США под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино установила антирекорд последних 10 лет после поражения от Турции в товарищеском матче. Об этом сообщает портал One Football.
Игра проходила на стадионе "Пратт-энд-Уитни-стэдиум-эт-Рентшлер-филд" в штате Коннектикут (США) и завершилась со счётом 1:2.
По информации источника, Почеттино стал первым тренером сборной США, проигравшим три матча подряд, после Юргена Клинсмана в 2015 году.
Напомним, ранее американцы уступили в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ Панаме со счётом 0:1. Далее во встрече за бронзу команда Почеттино проиграла Канаде – 1:2. Осенью 2015 года США под руководством Клинсмана уступила Бразилии (1:4) и Коста-Рике (0:1) в товарищеских матчах. Кроме того, американцы проиграли в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ Мексике – 2:3.
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