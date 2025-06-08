Индзаги хочет подписать соотечественника в Аль-Хиляль

Симоне Индзаги после поражения в финале Лиги Чемпионов сообщил об уходе из миланского "Интера". Тренеру не понадобилось много времени – уже впоследствии был объявлен новым главным тренером саудовского клуба "Аль-Хиляль".

Итальянский специалист уже занимается усилением состава коллектива, в том числе защиты. Никола Скира сообщает, что Индзаги хочет подписать Пьетро Комуццо из "Фиорентины".



Саудовский клуб готов подать официальное предложение по молодому центральному защитнику. "Фиорентина" не хочет расставаться с игроком и планирует оставить футболиста в команде.



Пьетро Комуццо принял участие в 44-х матчах итальянского коллектива в сезоне 2025-25 и даже отметился одним голом.