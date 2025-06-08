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Индзаги хочет подписать соотечественника в Аль-Хиляль

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Уже работает над усилением защиты команды

Индзаги хочет подписать соотечественника в Аль-Хиляль

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Симоне Индзаги после поражения в финале Лиги Чемпионов сообщил об уходе из миланского "Интера". Тренеру не понадобилось много времени – уже впоследствии был объявлен новым главным тренером саудовского клуба "Аль-Хиляль".

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Итальянский специалист уже занимается усилением состава коллектива, в том числе защиты. Никола Скира сообщает, что Индзаги хочет подписать Пьетро Комуццо из "Фиорентины".


Саудовский клуб готов подать официальное предложение по молодому центральному защитнику. "Фиорентина" не хочет расставаться с игроком и планирует оставить футболиста в команде.


Пьетро Комуццо принял участие в 44-х матчах итальянского коллектива в сезоне 2025-25 и даже отметился одним голом.

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Фиорентина (Флоренция) Симоне Индзаги Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Пьетро Комуццо
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Иван Коломиец
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