Аргентинский гранд пытался пригласить Роналду перед Клубным чемпионатом мира

Тренер аргентинского "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо контактировал с форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду по поводу его участия в клубном чемпионате мира, но 40-летний португалец ответил отказом.

Ранее Роналду подтвердил предложение из Аргентины и впоследствии заявил, что не сыграет на КЧМ.