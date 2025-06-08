Тео Эрнандес до сих пор не согласился присоединиться к саудовской команде

Неделю назад появилась информация, что "Милан" и "Аль-Хиляль" заключили соглашение по трансферу Тео Эрнандеса в состояние саудовского клуба.

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Однако уже известно, что сам футболист до сих пор не согласился присоединиться к команде из Эр-Рияда. "Аль-Хиляль" в таком случае сможет перейти к другим целям.



Тео Эрнандес сыграл 49 поединков, забил 5 голов и отдал 6 ассистов в сезоне 2024-25 за миланский коллектив.