Тео Эрнандес до сих пор не согласился присоединиться к саудовской команде
Пока нет соглашения об условиях контракта и согласия игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неделю назад появилась информация, что "Милан" и "Аль-Хиляль" заключили соглашение по трансферу Тео Эрнандеса в состояние саудовского клуба.
Однако уже известно, что сам футболист до сих пор не согласился присоединиться к команде из Эр-Рияда. "Аль-Хиляль" в таком случае сможет перейти к другим целям.
Тео Эрнандес сыграл 49 поединков, забил 5 голов и отдал 6 ассистов в сезоне 2024-25 за миланский коллектив.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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