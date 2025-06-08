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Тео Эрнандес до сих пор не согласился присоединиться к саудовской команде

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Пока нет соглашения об условиях контракта и согласия игрока

Тео Эрнандес до сих пор не согласился присоединиться к саудовской команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Неделю назад появилась информация, что "Милан" и "Аль-Хиляль" заключили соглашение по трансферу Тео Эрнандеса в состояние саудовского клуба.

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Однако уже известно, что сам футболист до сих пор не согласился присоединиться к команде из Эр-Рияда. "Аль-Хиляль" в таком случае сможет перейти к другим целям.


Тео Эрнандес сыграл 49 поединков, забил 5 голов и отдал 6 ассистов в сезоне 2024-25 за миланский коллектив.

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Милан Тео Эрнандес Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Иван Коломиец
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