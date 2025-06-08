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У аргентинского нападающего есть вариант поиграть с Роналду в одной команде

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Всё возможно

У аргентинского нападающего есть вариант поиграть с Роналду в одной команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клуб Саудовской Про-лиги "Аль-Наср" может сделать предложение игроку "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Команда Криштиану Роналду рассматривает аргентинца как альтернативу Луису Диасу из "Ливерпуля", стремящегося перейти в "Барселону".

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Сам Алехандро Гарначо неоднократно намекал на своё неудобное положение в составе манкунианцев, а ещё аргентинец является поклонником игры Криштиану, поэтому такой переход выглядит вполне логичным.

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Саудовская Аравия Аль-Наср АПЛ Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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