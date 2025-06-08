У аргентинского нападающего есть вариант поиграть с Роналду в одной команде
Всё возможно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб Саудовской Про-лиги "Аль-Наср" может сделать предложение игроку "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
Команда Криштиану Роналду рассматривает аргентинца как альтернативу Луису Диасу из "Ливерпуля", стремящегося перейти в "Барселону".
Сам Алехандро Гарначо неоднократно намекал на своё неудобное положение в составе манкунианцев, а ещё аргентинец является поклонником игры Криштиану, поэтому такой переход выглядит вполне логичным.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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