У аргентинского нападающего есть вариант поиграть с Роналду в одной команде

Клуб Саудовской Про-лиги "Аль-Наср" может сделать предложение игроку "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Команда Криштиану Роналду рассматривает аргентинца как альтернативу Луису Диасу из "Ливерпуля", стремящегося перейти в "Барселону".

Сам Алехандро Гарначо неоднократно намекал на своё неудобное положение в составе манкунианцев, а ещё аргентинец является поклонником игры Криштиану, поэтому такой переход выглядит вполне логичным.