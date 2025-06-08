Еще один игрок отказывает саудовскому Аль-Хилялю

Несмотря на соглашение, достигшее между собой "Наполи" и "Аль-Хиляль", Виктор Осимген до сих пор не согласился присоединиться к саудовскому клубу.

Ему предлагают 45 миллионов евро в год за четырехлетний контракт. Напомним, такая же ситуация возникла и с левым защитником "Милана", по которому "Аль-Хиляль" тоже не смог закрыть сделку.

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Недавно команду возглавил бывший тренер "Интера" Симоне Индзаги.