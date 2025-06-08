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Еще один игрок отказывает саудовскому Аль-Хилялю

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Саудитам не везёт с договоренностями

Еще один игрок отказывает саудовскому Аль-Хилялю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на соглашение, достигшее между собой "Наполи" и "Аль-Хиляль", Виктор Осимген до сих пор не согласился присоединиться к саудовскому клубу.

Ему предлагают 45 миллионов евро в год за четырехлетний контракт. Напомним, такая же ситуация возникла и с левым защитником "Милана", по которому "Аль-Хиляль" тоже не смог закрыть сделку.

Читайте такжеТео Эрнандес до сих пор не согласился присоединиться к саудовской команде

Недавно команду возглавил бывший тренер "Интера" Симоне Индзаги.

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Серия А Саудовская Аравия Галатасарай (Стамбул) Наполи Турецкая Суперлига Виктор Осимхен Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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