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Два игрока из украинских клубов вышли в старте сборной Грузии на матч против Кабо-Верде

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Два игрока из украинских клубов вышли в старте сборной Грузии на матч против Кабо-Верде

Фото: ФК Колос

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Два игрока из украинских клубов вышли в старте сборной Грузии на матч против Кабо-Верде.

Защитник "Шахтёра", который играет в аренде за "Копенгаген" Гиорги Гочолеишвили и полузащитник "Колоса" Ника Гагнидзе вышли с первых минут на контрольный матч.

Полузащитник "ЛНЗ" Шота Ноникашвили остался в запасе.

Ника Гагнидзе дебютировал в сборной Грузии в прошлом контрольном матче против Фарерских островов. Он провёл полный матч, но результативными действиями не отметился.

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Для Гиорги Гочолеишвили это 14-й матч за сборную Грузии.

Поединок между Грузией и Кабо-Верде начался в 19:00 по киевскому времени.

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Источник:
Georgian Footy
Опубликовал: Владислав Прийменко
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