Два игрока из украинских клубов вышли в старте сборной Грузии на матч против Кабо-Верде.

Защитник "Шахтёра", который играет в аренде за "Копенгаген" Гиорги Гочолеишвили и полузащитник "Колоса" Ника Гагнидзе вышли с первых минут на контрольный матч.

Полузащитник "ЛНЗ" Шота Ноникашвили остался в запасе.

????????????????Here’s the Georgia squad taking on Cape Verde.✅



Gugeshashvili and Mamuchashvili come into the starting XI.



Would suggest it being a 4-3-3 with Guliashvili and Lobjanidze on the wings. pic.twitter.com/at0EPgxF6F