Два игрока из украинских клубов вышли в старте сборной Грузии на матч против Кабо-Верде
Показывают себя
Фото: ФК Колос
Два игрока из украинских клубов вышли в старте сборной Грузии на матч против Кабо-Верде.
Защитник "Шахтёра", который играет в аренде за "Копенгаген" Гиорги Гочолеишвили и полузащитник "Колоса" Ника Гагнидзе вышли с первых минут на контрольный матч.
Полузащитник "ЛНЗ" Шота Ноникашвили остался в запасе.
????????????????Here’s the Georgia squad taking on Cape Verde.✅— Georgian Footy (@GeorgianFooty) June 8, 2025
Gugeshashvili and Mamuchashvili come into the starting XI.
Would suggest it being a 4-3-3 with Guliashvili and Lobjanidze on the wings. pic.twitter.com/at0EPgxF6F
Ника Гагнидзе дебютировал в сборной Грузии в прошлом контрольном матче против Фарерских островов. Он провёл полный матч, но результативными действиями не отметился.
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Для Гиорги Гочолеишвили это 14-й матч за сборную Грузии.
Поединок между Грузией и Кабо-Верде начался в 19:00 по киевскому времени.
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