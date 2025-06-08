КМ. Грузия - Кабо-Верде 1:1. Дебютный ассист игрока из УПЛ
Матч выдался интересным
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Грузия и Кабо-Верде провели контрольный матч.
В старте Грузии вышли два игрока украинских клубов - Нико Гагнидзе из "Колоса" и Гиорги Гочолейшвили из "Шахтера", который в аренде у "Копенгагена".
В первом тайме сборные показывали класс. Грузия нанесла 4 удара в створ и забила гол. Ассист сделал Гагнидзе. Это его первое результативное действие во втором матче за сборную.
Гости тоже ударили по воротам трижды, но без голов.
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Во втором тайме тренеры сделали по 5 замен. С поля на 77-й минуте ушел Гочолейшвили. Гагнидзе остался. Ноникашвили из "ЛНЗ" не вышел.
Сборная Грузии не удержала счет и пропустила с пенальти на 80-й минуте. Матч закончился со счетом 1:1.
Контрольный матч. Кутаиси
Грузия - Кабо-Верде 1:1
Голы: Лобжанидзе (45+1) - Мендес (80, пен)
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