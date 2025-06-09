Левандовский отказывается играть за сборную Польши. Известна причина
Вот это поворот
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный нападающий сборной Польши отказывается играть за команду.
Роберт Левандовский на своей странице в соцсети X сообщил, что он не вернётся в сборную Польши, пока там тренер Михаил Пробье.
"Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от игры в команде, пока он не уйдёт.
Надеюсь, что смогу снова играть для лучших болельщиков в мире", - заявил Левандовский.
В воскресенье вечером Пробье назначил Петра Зелиньски капитаном сборной Польши, лишив повязки Левандовского. По словам федерации футбола Польши, тренер сообщил о решении нападающему, команде и своему штабу.
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К слову, Роберт Левандовский сыграл 158 матчей за сборную Польши, в которых забил 85 голов.
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