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Левандовский отказывается играть за сборную Польши. Известна причина

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Вот это поворот

Левандовский отказывается играть за сборную Польши. Известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный нападающий сборной Польши отказывается играть за команду.

Роберт Левандовский на своей странице в соцсети X сообщил, что он не вернётся в сборную Польши, пока там тренер Михаил Пробье.

"Учитывая обстоятельства и потерю доверия к тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от игры в команде, пока он не уйдёт.

Надеюсь, что смогу снова играть для лучших болельщиков в мире", - заявил Левандовский.

В воскресенье вечером Пробье назначил Петра Зелиньски капитаном сборной Польши, лишив повязки Левандовского. По словам федерации футбола Польши, тренер сообщил о решении нападающему, команде и своему штабу.

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К слову, Роберт Левандовский сыграл 158 матчей за сборную Польши, в которых забил 85 голов.

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Роберт Левандовский Польша
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Источник:
x.com/lewy_official/status/1931798620006953061 Robert Lewandowski
Опубликовал: Владислав Прийменко
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