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Защитник клуба Забарного уехал из расположения сборной. Известна причина

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Сборная играет контрольные матчи

Защитник клуба Забарного уехал из расположения сборной. Известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник клуба Забарного уехал из расположения сборной.

Сборная Венгрии сообщила, что Милош Керкез уехал из расположения команды по личным причинам.

"Керкез покинул тренировочный лагерь мужской сборной по личным причинам, поэтому он не поедет с командой в Баку, где состоится матч с Азербайджаном", – написала федерация.

Одна из версий – Милош Керкез близок к переходу в английский "Ливерпуль", и он уехал для завершения трансфера.

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Напомним, что сборная Венгрии 10 июня сыграет контрольный матч со сборной Азербайджана.

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Венгрия Ливерпуль Борнмут Милош Керкез
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Источник:
MLSZ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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