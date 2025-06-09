Защитник клуба Забарного уехал из расположения сборной. Известна причина

Защитник клуба Забарного уехал из расположения сборной.

Сборная Венгрии сообщила, что Милош Керкез уехал из расположения команды по личным причинам.

"Керкез покинул тренировочный лагерь мужской сборной по личным причинам, поэтому он не поедет с командой в Баку, где состоится матч с Азербайджаном", – написала федерация.

@kerkez_official privát indokok miatt elhagyta a férfi A-válogatott telki edzőtáborát, így Bakuba, az Azerbajdzsán elleni mérkőzés helyszínére sem utazik el a csapattal. #csakegyutt #magyarok #AZEHUN pic.twitter.com/gnXdzwOIUi — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 7, 2025

Одна из версий – Милош Керкез близок к переходу в английский "Ливерпуль", и он уехал для завершения трансфера.

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Напомним, что сборная Венгрии 10 июня сыграет контрольный матч со сборной Азербайджана.