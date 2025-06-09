Роналду готов продлить контракт с Аль-Наср
Остальные предложения он отклонил
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский нападающий Криштиану Роналду готов продлить свой текущий контракт с "Аль-Наср". Об этом сообщает Николо Скира.
За последние несколько месяцев к обладателю пяти Золотых мячей обратились с несколькими предложениями по продолжению его карьеры. Однако он все же решил продлить соглашение с саудовским клубом.
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Роналду выступает в составе “Аль-Наср” с января 2023 года. На его счету 93 гола и 19 ассистов в 105 матчах за эту команду.
Текущий контракт между сторонами подходит к концу 30 июня этого года.
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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