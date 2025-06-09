  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Роналду готов продлить контракт с Аль-Наср

Общие новости

Остальные предложения он отклонил

Роналду готов продлить контракт с Аль-Наср

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский нападающий Криштиану Роналду готов продлить свой текущий контракт с "Аль-Наср". Об этом сообщает Николо Скира.

За последние несколько месяцев к обладателю пяти Золотых мячей обратились с несколькими предложениями по продолжению его карьеры. Однако он все же решил продлить соглашение с саудовским клубом.

Читайте такжеРоналду стал лучшим бомбардиром Лиги наций 2024/25

Роналду выступает в составе “Аль-Наср” с января 2023 года. На его счету 93 гола и 19 ассистов в 105 матчах за эту команду.

Текущий контракт между сторонами подходит к концу 30 июня этого года.

По теме
yellow-arrow
Португалия выиграла Лигу наций, Италия уволила Спаллетти, бойкот Левандовского. Главные новости за 8 июня
yellow-arrow
Канада одержала 12-ю победу в 72 матчах с европейскими сборными
yellow-arrow
Защитник клуба Забарного уехал из расположения сборной. Известна причина
Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости