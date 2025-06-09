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“Талантливая нападающая”: израильский клуб объявил о переходе активистки Греты Тунберг

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На злобу дня

“Талантливая нападающая”: израильский клуб объявил о переходе активистки Греты Тунберг

Фото: ФК Ашдод

Новина українською

Сегодня, 9 июня, израильская армия остановила попытку шведской активистки Греты Тунберг и еще нескольких человек попасть на лодке в Сектор Газа. Об этом сообщил МИД Израиля.

Тамошний футбольный клуб "Ашдод" шутливо отреагировал на эту новость. В своих соцсетях он выложил пост, в котором объявил об аренде Греты Тунберг.

“Нападающая Грета Тунберг сегодня утром подписала арендное соглашение с “Ашдод” до конца сезона.

22-летняя талантливая футболистка отлично провела пол сезона в Швеции. Она переработала 11 бутылок и добавила 13 пакетов для компоста за 119 матчей во всех клубах”, – говорится в посте.

Отметим, что Грета Тунберг и еще 11 активистов плыли на судне Madlee в Газу. Впоследствии на борт высадились военные, а израильский флот отбуксировал лодку в Израиль.

"Селфи-яхта" "знаменитостей" бесполезно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои страны", – говорится в сообщении МИД Израиля.

Пока неизвестно, где держат участников акции. Коалиция "Флотилия свободы" заявляет, что связь с судном потеряна. Министерство заявляет, что активисты "пытались устроить медиапровокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности".

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Источник:
МС Ашдод
Опубликовал: Максим Кучер

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