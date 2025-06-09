“Талантливая нападающая”: израильский клуб объявил о переходе активистки Греты Тунберг

Сегодня, 9 июня, израильская армия остановила попытку шведской активистки Греты Тунберг и еще нескольких человек попасть на лодке в Сектор Газа. Об этом сообщил МИД Израиля.

Тамошний футбольный клуб "Ашдод" шутливо отреагировал на эту новость. В своих соцсетях он выложил пост, в котором объявил об аренде Греты Тунберг.

“Нападающая Грета Тунберг сегодня утром подписала арендное соглашение с “Ашдод” до конца сезона. 22-летняя талантливая футболистка отлично провела пол сезона в Швеции. Она переработала 11 бутылок и добавила 13 пакетов для компоста за 119 матчей во всех клубах”, – говорится в посте.

שחקנית ההתקפה גרטה טונברי חתמה הבוקר במועדון עד תום העונה, במסגרת עסקת השאלה מא.י.ק סולנה????????



הכישרון בת ה22 רשמה חצי עונה מצוינת בשוודיה,

במדיה מיחזרה 11 בקבוקים והוסיפה 13 שקי קומפוסט ב119 הופעות בכל המסגרות.



בהצלחה גרטה????#יאללהמס❤️???? pic.twitter.com/VdzIMsvTts — FC Ashdod - מועדון ספורט אשדוד (@FCASHD0D) June 9, 2025

Отметим, что Грета Тунберг и еще 11 активистов плыли на судне Madlee в Газу. Впоследствии на борт высадились военные, а израильский флот отбуксировал лодку в Израиль.

"Селфи-яхта" "знаменитостей" бесполезно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои страны", – говорится в сообщении МИД Израиля.

Пока неизвестно, где держат участников акции. Коалиция "Флотилия свободы" заявляет, что связь с судном потеряна. Министерство заявляет, что активисты "пытались устроить медиапровокацию, единственной целью которой было привлечь внимание общественности".