"Не могут даже победить Украину": Орбан считает, что Россия слишком слабая для нападения на НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит в России реальной военной угрозы для стран НАТО. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу LCI.

Причиной тому он называет то, что РФ оказалась неспособна достичь желаемого в Украине. Однако Орбан параллельно заявил, что Украина проиграет эту войну.

"Россияне слабоваты для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", – заявил премьер-министр.

Орбан добавил, что реальные переговоры о прекращении войны будут между Россией и США, а Европа и Украина не будут полностью вовлечены.