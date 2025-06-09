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"Не могут даже победить Украину": Орбан считает, что Россия слишком слабая для нападения на НАТО

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Однако думает, что Украина все-таки проиграет

"Не могут даже победить Украину": Орбан считает, что Россия слишком слабая для нападения на НАТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит в России реальной военной угрозы для стран НАТО. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу LCI.

Причиной тому он называет то, что РФ оказалась неспособна достичь желаемого в Украине. Однако Орбан параллельно заявил, что Украина проиграет эту войну.

"Россияне слабоваты для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", – заявил премьер-министр.

Орбан добавил, что реальные переговоры о прекращении войны будут между Россией и США, а Европа и Украина не будут полностью вовлечены.

"Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проигрывает войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Надо, чтобы это была договоренность между россиянами и американцами", – сказал Орбан.

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Украина Россия НАТО Виктор Орбан
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Источник:
LCI
Опубликовал: Максим Кучер

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