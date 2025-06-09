"Не могут даже победить Украину": Орбан считает, что Россия слишком слабая для нападения на НАТО
Однако думает, что Украина все-таки проиграет
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит в России реальной военной угрозы для стран НАТО. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу LCI.
Причиной тому он называет то, что РФ оказалась неспособна достичь желаемого в Украине. Однако Орбан параллельно заявил, что Украина проиграет эту войну.
"Россияне слабоваты для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", – заявил премьер-министр.
Орбан добавил, что реальные переговоры о прекращении войны будут между Россией и США, а Европа и Украина не будут полностью вовлечены.
"Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проигрывает войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Надо, чтобы это была договоренность между россиянами и американцами", – сказал Орбан.
Популярное сейчас
- Стал известен кандидат на должность главного тренера Александрии
- Официально. Экс-тренер Шахтера возглавил Кривбасс
- Португалия выиграла Лигу наций, Италия уволила Спаллетти, бойкот Левандовского. Главные новости за 8 июня
- Роналду возвращается в топ-футбол? Криш забил за Португалию, а теперь еще и может сыграть на клубном ЧМ
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании