Официально. Йовичевич покинул Лудогорец
По взаимному согласию сторон
Фото: ФК Лудогорець
Хорватский тренер Игорь Йовичевич покинул "Лудогорец". Об этом клуб из Разграда сообщил на своей официальной странице.
Вместе с ним также ушли с “орлов” украинские помощники хорвата, в частности Юрий Беньо и Андрей Ханас.
"Лудогорец" отметил, что расстался с тренером по взаимному согласию сторон.
“Контракт с хорватским специалистом разорван по личным причинам, которые руководство Клуба приняло как фундаментальные.
Клуб благодарит Йовичевича и его команду за плодотворное сотрудничество и вклад в победу в золотом дубле сезона 2024/25, а также Суперкубка страны”, – говорится в сообщении “Лудогорца”.
Также сам Йовичевич прокомментировал этап карьеры в Разграде.
"Мое пребывание в "Лудогорце" было невероятным путешествием: сезон полон успехов, среди которых три трофея и место в истории клуба. Хочу выразить искреннюю благодарность тренерскому штабу, медицинскому коллективу, всему персоналу клуба и больше всего игрокам за преданность делу, страсть и трудолюбие в течение этого незабываемого года.
Особая благодарность владельцам и всей организации "Лудогорца" за доверие и поддержку. Желаю клубу гораздо больше успехов в следующем сезоне в будущем”, – поделился Игорь Йовичевич.
Хорват был назначен на должность главного тренера "орлов" по ходу прошлого сезона – в сентябре 2024 года. Вместе с командой он завоевал три трофея: чемпионство и Кубок Болгарии, а также Суперкубок Болгарии.
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