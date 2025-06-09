Официально. Йовичевич покинул Лудогорец

Хорватский тренер Игорь Йовичевич покинул "Лудогорец". Об этом клуб из Разграда сообщил на своей официальной странице.

Вместе с ним также ушли с “орлов” украинские помощники хорвата, в частности Юрий Беньо и Андрей Ханас.

"Лудогорец" отметил, что расстался с тренером по взаимному согласию сторон.

Клуб благодарит Йовичевича и его команду за плодотворное сотрудничество и вклад в победу в золотом дубле сезона 2024/25, а также Суперкубка страны”, – говорится в сообщении “Лудогорца”.

“Контракт с хорватским специалистом разорван по личным причинам, которые руководство Клуба приняло как фундаментальные.

Также сам Йовичевич прокомментировал этап карьеры в Разграде.

"Мое пребывание в "Лудогорце" было невероятным путешествием: сезон полон успехов, среди которых три трофея и место в истории клуба. Хочу выразить искреннюю благодарность тренерскому штабу, медицинскому коллективу, всему персоналу клуба и больше всего игрокам за преданность делу, страсть и трудолюбие в течение этого незабываемого года.

Особая благодарность владельцам и всей организации "Лудогорца" за доверие и поддержку. Желаю клубу гораздо больше успехов в следующем сезоне в будущем”, – поделился Игорь Йовичевич.