Англия – Сенегал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Европейский тур африканской сборной продолжается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Англии в июне без особого напряжения завершает сезон. Несколько дней назад подопечные Томаса Тухеля сыграли квалификационный матч в ЧМ-2026 против аутсайдера группы Андорры (1:0), а теперь проведут товарищеский поединок. В соперниках будет сборная Сенегала.
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Представители африканского континента текущий международный сбор проводят в Европе. 6 июня Сенегал играл в гостях против Ирландии – матч завершился со счетом 1:1. Теперь же они приедут в Ноттингем на местный "Сити Граунд".
В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 2. Поединок состоится 10 июня в 21:45 по киевскому времени.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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