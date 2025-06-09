  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Англия – Сенегал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Общие новости

Европейский тур африканской сборной продолжается

Англия – Сенегал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Англии в июне без особого напряжения завершает сезон. Несколько дней назад подопечные Томаса Тухеля сыграли квалификационный матч в ЧМ-2026 против аутсайдера группы Андорры (1:0), а теперь проведут товарищеский поединок. В соперниках будет сборная Сенегала.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Представители африканского континента текущий международный сбор проводят в Европе. 6 июня Сенегал играл в гостях против Ирландии – матч завершился со счетом 1:1. Теперь же они приедут в Ноттингем на местный "Сити Граунд".

В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 2. Поединок состоится 10 июня в 21:45 по киевскому времени.

Favbet
1.49
4.35
6.60
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Англія - Сенегал
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Официально. Йовичевич покинул Лудогорец
yellow-arrow
"Не могут даже победить Украину": Орбан считает, что Россия слишком слабая для нападения на НАТО
yellow-arrow
“Талантливая нападающая”: израильский клуб объявил о переходе активистки Греты Тунберг
Англия Сенегал Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости