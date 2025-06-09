Левандовский прокомментировал свое решение временно покинуть сборную Польши
Дело не в том, что я вдруг обиделся на национальную команду (с)
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Роберт Левандовский в своих социальных сетях сообщил, что он не вернется в сборную Польши, пока там тренер Михал Пробеж. Теперь форвард раскрыл причины своего решения.
Левандовский заявил, что его задело не столько само решение о лишении капитанской повязки, сколько способ его сообщения.
"Мне неожиданно позвонил тренер и сообщил, что решил снять с меня повязку. Я совсем этого не ожидал; я укладывал спать своих детей. Разговор длился несколько минут. Я даже не успел сообщить свою семью или поговорить с кем-то о том, что произошло, потому что через несколько минут на сайте PZPN появилось сообщение.
Я считал, что такие вопросы следует решать по-другому. Особенно учитывая, что до следующего перерыва на международные матчи еще было много времени. К тому же у нас впереди важный матч, и все сообщалось по телефону. Так делать не следует. Тренер потерял мое доверие. Однако, хочу подчеркнуть: дело не в том, что я вдруг обиделся на национальную команду.
Годами я всегда отдавал все, что имел, национальной команде. Это всегда было для меня самым важным. Но в то же время мне больно то, что произошло. Дело даже не в самом решении, а в том, как мне его сообщили", - сказал Роберт.
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