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Левандовский прокомментировал свое решение временно покинуть сборную Польши

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Дело не в том, что я вдруг обиделся на национальную команду (с)

Левандовский прокомментировал свое решение временно покинуть сборную Польши

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роберт Левандовский в своих социальных сетях сообщил, что он не вернется в сборную Польши, пока там тренер Михал Пробеж. Теперь форвард раскрыл причины своего решения.

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Левандовский заявил, что его задело не столько само решение о лишении капитанской повязки, сколько способ его сообщения.

"Мне неожиданно позвонил тренер и сообщил, что решил снять с меня повязку. Я совсем этого не ожидал; я укладывал спать своих детей. Разговор длился несколько минут. Я даже не успел сообщить свою семью или поговорить с кем-то о том, что произошло, потому что через несколько минут на сайте PZPN появилось сообщение.

Я считал, что такие вопросы следует решать по-другому. Особенно учитывая, что до следующего перерыва на международные матчи еще было много времени. К тому же у нас впереди важный матч, и все сообщалось по телефону. Так делать не следует. Тренер потерял мое доверие. Однако, хочу подчеркнуть: дело не в том, что я вдруг обиделся на национальную команду.

Годами я всегда отдавал все, что имел, национальной команде. Это всегда было для меня самым важным. Но в то же время мне больно то, что произошло. Дело даже не в самом решении, а в том, как мне его сообщили", - сказал Роберт.

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Источник:
barcablaugranes
Опубликовал: Екатерина Власова
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