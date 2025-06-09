Левандовский прокомментировал свое решение временно покинуть сборную Польши

Роберт Левандовский в своих социальных сетях сообщил, что он не вернется в сборную Польши, пока там тренер Михал Пробеж. Теперь форвард раскрыл причины своего решения.

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Левандовский заявил, что его задело не столько само решение о лишении капитанской повязки, сколько способ его сообщения.