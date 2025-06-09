Тренер сборной Польши - о ситуации с Левандовским: Никто не закрывал ему дверь перед носом, и я желаю ему всего наилучшего

В сборной Польше разгорелся скандал, связанный с заявлением Роберта Левандовского о том, что он не будет выступать за национальную команду, пока ее возглавляет главный тренер Михал Пробеж.

Накануне матча против Финляндии в Хельсинки, тренер сборной Польши высказался по поводу этой ситуации:

"После матча против Молдовы и после разговора с несколькими игроками и членами тренерского штаба я выделил один день, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение. После этого анализа я решил сменить капитана. Момент и место были сложными, особенно учитывая, что речь шла о выдающемся игроке. Однако я решил, что пришло время передать капитанскую повязку другому человеку.

Я позвонил ему в воскресенье. Приехав в Хельсинки, я встретился с Зелинским и спросил его мнение о капитане. Через полчаса я позвонил Левандовскому. Мы немного поговорили, и я сказал ему, что нам нужно что-то изменить. Я сказал, что Зелинский сейчас будет лучшим капитаном, а он ответил, что капитанская повязка для него ничего не значит и ничего не изменит.

Затем я узнал из СМИ, что он объявил о своем уходе из сборной. Никто не закрывал ему дверь перед носом, и я желаю ему всего наилучшего. Для меня самое важное — это сборная и ее интересы, и я полностью осознаю ответственность, которую несет это решение.

Я открытый человек и верю, что все возможно. Я уважаю Роберта, и никто не лишит его права играть за национальную сборную. Теперь капитаном будет Зелинский, и я верю, что мы сможем достичь хороших результатов. Я считаю, что это решение является лучшим для команды на данный момент. Я беру на себя ответственность за этот момент и решение, и считаю, что это правильно для команды".