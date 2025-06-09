ТМ. Лихтенштейн - Шотландия 0:4. Разгромная победа шотландцев
Результат поединка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Шотландии одержала уверенную победу над национальной командой Лихтенштейна со счетом 3:0 в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 9 июня.
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Герой матча стал нападающий Адамс, который оформил хет-трик. Он открыл счет уже на 4-й минуте, удвоил преимущество на 25-й, а затем поставил точку в матче на 90+2-й минуте.
Еще один гол в ворота хозяев забил Херст на 48-й минуте.
ТМ. Лихтенштейн - Шотландия - 0:4
Голы: Адамс 4', 25', 90+2', Херст 48'
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