Тренер сборной Нидерландов - о ситуации с Левандовским: Как наставник, ты никогда не выиграешь в такой ситуации
Нидерланд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Скандал, разгоревшийся вокруг решения нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского не выступать за сборную Польши, пока ее возглавляет главный тренер Михал Пробеж, вышел за пределы страны и вызвал резонанс по всей Европе.
Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман на своей пресс-конференции ответил на вопросы журналистов по этому поводу:
"Одно я усвоил: никогда не вступай в спор со своим самым важным игроком. Я так не делаю. Как тренер, ты никогда не выиграешь в такой ситуации".
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Источник:nl times
Опубликовал: Екатерина Власова
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