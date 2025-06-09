Тренер сборной Нидерландов - о ситуации с Левандовским: Как наставник, ты никогда не выиграешь в такой ситуации

Скандал, разгоревшийся вокруг решения нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского не выступать за сборную Польши, пока ее возглавляет главный тренер Михал Пробеж, вышел за пределы страны и вызвал резонанс по всей Европе.

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман на своей пресс-конференции ответил на вопросы журналистов по этому поводу: