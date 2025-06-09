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Тренер сборной Нидерландов - о ситуации с Левандовским: Как наставник, ты никогда не выиграешь в такой ситуации

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Нидерланд

Тренер сборной Нидерландов - о ситуации с Левандовским: Как наставник, ты никогда не выиграешь в такой ситуации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Скандал, разгоревшийся вокруг решения нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского не выступать за сборную Польши, пока ее возглавляет главный тренер Михал Пробеж, вышел за пределы страны и вызвал резонанс по всей Европе.

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман на своей пресс-конференции ответил на вопросы журналистов по этому поводу:

"Одно я усвоил: никогда не вступай в спор со своим самым важным игроком. Я так не делаю. Как тренер, ты никогда не выиграешь в такой ситуации".

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Роберт Левандовский Нидерланды Рональд Куман Михал Пробеж
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Источник:
nl times
Опубликовал: Екатерина Власова
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