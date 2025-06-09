ТМ. Черногория - Армения 2:2. Боевая товарищеская и веселая ничья
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В понедельник, 9 июня, в Европе состоялось несколько товарищеских матчей сборных, в одном из которых сборная Черногории принимала Армению.
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Согласно статусу товарищеского поединка, команды расписали ничью, однако при этом она получилась веселой и результативной.
Так, армяне открыли счет уже на 1-й минуте, а хозяева забили в ответ уже на 5-й.
После перерыва Черногория вышла вперед, но армяне под занавес матча все-таки выгрызли ничью – 2:2.
Черногория – Армения 2:2
Голы: Аджич (5), Булатович (52) – Сперцян (1, 81)
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