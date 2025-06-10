  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Англия – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Общие новости

Англия – Сенегал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.25 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол

Англия – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько дней назад англичане сыграли квалификационный матч к ЧМ-2026 против аутсайдера группы Андорры (1:0), а теперь проведут товарищеский поединок. В соперниках будет сборная Сенегала. Представители африканского континента текущий международный сбор проводят в Европе. 6 июня Сенегал играл в гостях против Ирландии (1:1). Теперь же они посетят Ноттингем на местный "Сити Граунд".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра состоится во вторник, 10-го июня 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Favbet
1.53
4.15
6.80
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Англия – Сенегал
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Красные львы выходят в лидеры группы. Казахстан - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля открыт к переезду в Саудовскую Аравию
yellow-arrow
Аргентина – Колумбия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
Англия Товарищеский матч Сенегал смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости