Англия – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Англия – Сенегал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.25 ⋊ Товарищеский матч на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько дней назад англичане сыграли квалификационный матч к ЧМ-2026 против аутсайдера группы Андорры (1:0), а теперь проведут товарищеский поединок. В соперниках будет сборная Сенегала. Представители африканского континента текущий международный сбор проводят в Европе. 6 июня Сенегал играл в гостях против Ирландии (1:1). Теперь же они посетят Ноттингем на местный "Сити Граунд".
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Игра состоится во вторник, 10-го июня 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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