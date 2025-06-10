Красные львы выходят в лидеры группы. Казахстан - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча
Усилий хозяев поля не хватило
Фото - Kazfootball
Северная Македония минимально обыграла Казахстан в выездном поединке 4-го тура квалификации на чемпионат мира-2026.
Решающий гол в составе "красных львов" забил Александар Трайковский.
Благодаря этой победе Северная Македония вышла в лидеры группы J.
Отбор на ЧМ-2026. Четвёртый тур.
Казахстан - Северная Македония 0:1
Голы: Трайковский (33)
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