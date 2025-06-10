  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость

В тренде

Красные львы выходят в лидеры группы. Казахстан - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча

Общие новости
Обновлено

Усилий хозяев поля не хватило

Красные львы выходят в лидеры группы. Казахстан - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото - Kazfootball

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Северная Македония минимально обыграла Казахстан в выездном поединке 4-го тура квалификации на чемпионат мира-2026.

Решающий гол в составе "красных львов" забил Александар Трайковский.

Благодаря этой победе Северная Македония вышла в лидеры группы J.

Отбор на ЧМ-2026. Четвёртый тур.

Казахстан - Северная Македония 0:1

Голы: Трайковский (33)

По теме
yellow-arrow
Англия – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля открыт к переезду в Саудовскую Аравию
yellow-arrow
Аргентина – Колумбия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
Казахстан Северная Македония отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости