Саудовские клубы пытаются подписать звезду Бундеслиги
Хотят перехватить трансфер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, клубы из Саудовской Аравии сделали заманчивые предложения словенскому нападающему Беньямину Шешко.
Форвард "РБ Лейпциг", который, казалось, был близок к переходу в "Арсенал", теперь может рассматривать и другие варианты, но Романо не называет конкретные клубы Саудовской Про-лиги, которые хотят попытаться убедить Шешко.
Контракт нападающего с "Лейпцигом", в котором прописана клаусула в 80 миллионов евро, рассчитан до 2029 года, однако он, скорее всего, покинет команду после того, как она не смогла квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон. Романо отмечает, что игрок желает продолжить карьеру именно в Европе.
В сезоне 2024/25 Шешко забил 21 гол и отдал 6 ассистов в 45 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах.
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