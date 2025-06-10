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Клуб Русина, в котором он играл в аренде, нашёл нового тренера

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Клуб Русина, в котором он играл в аренде, нашёл нового тренера

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Клуб Русина, в котором он играл в аренде, нашёл нового тренера.

Сообщается, что "Хайдук" договорился с тренером "Истры 1961" Гонсало Гарсией о переходе. Подписание контракта состоится 10 июня, "Хайдук" заплатит 430 тысяч евро за тренера и двух его ассистентов.

Осталось оформить документы.

Гонсало Гарсия работал в "Истре 1961" с января 2025 года и провёл 20 матчей, в которых одержал 8 побед, 8 ничьих и четыре матча проиграл.

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По итогам чемпионата Хорватии, "Истра 1961" заняла шестое место.

Напомним, что Назарий Русин присоединился к хорватскому клубу в январе 2025 года и сыграл 17 матчей.

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Источник:
Sportske Novosti
Опубликовал: Владислав Прийменко
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