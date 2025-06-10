ТМ. Сборная Дании разгромила Литву, а шведы в перестрелке победили Алжир
Результаты матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках подготовки к предстоящим соревнованиям национальные сборные провели товарищеские матчи. Дания разгромила Литву со счетом 5:0, а Швеция одержала победу над Алжиром – 4:2.
Дания - Литва - 5:0
Голы: Бирет 12', Эриксен 18', Дольберг 23', Кристенсен 48', Дрейер 62'
Матч между командами прошел под полным доминированием датской сборной. Уже к перерыву хозяева поля обеспечили себе комфортное преимущество. Бирет открыл счет на 12-й минуте, за ним отличились Эриксен (18') и Дольберг (23'). На 32-й минуте ситуацию для Литвы осложнило удаление Уткуса, который получил красную карточку. Во втором тайме сборная Дании продолжила давить и забила еще два гола.
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Швеция - Алжир - 4:3
Голы: Сема 14', 39', 50 (П), Салетрос 56' - Беннасер 64', Бензя 71, Бенталеб 87' (П)
Шведы быстро вышли вперед благодаря дублю Семы (14', 39'). После перерыва полузащитник оформил хет-трик, реализовав пенальти на 50-й минуте, а Салетрос увеличил преимущество на 56-й. Однако Алжир не сдавался и сумел ответить: Беннасер сократил отставание на 64-й минуте, Бензя – на 71-й, а Бенталеб реализовал пенальти. Однако это не изменило общего результата, и Швеция праздновала победу со счетом 4:3.
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